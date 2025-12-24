سفیر اندونزی در تهران بر عزم دولت جدید کشورش برای تقویت همکاری‌های گسترده دوجانبه در زمینه علم، فناوری، نوآوری و انتقال دانش با ایران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رولیان شاه سومیرات سفیر اندونزی در تهران، در نشست دیدار و گفت‌و‌گو با حسین روزبه، رییس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی که امروز، سوم دی‌ماه ۱۴۰۴، در خانه فناوری و نوآوری ایران برگزار شد، با قدردانی از میزبانی و توضیحات ارائه‌شده، بازدید خود از دستاورد‌های علمی و فناورانه ایران را بسیار تأثیرگذار توصیف کرد.

وی با اشاره به بازدید از نمایشگاه علم و فناوری ایران، گفت: آنچه در این نمایشگاه مشاهده شد، تصویری روشن و دقیق از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های نوآورانه و علمی ایران ارائه داد و بدون تردید، تنها بخش کوچکی از قابلیت‌های گسترده این کشور در حوزه علم و فناوری بود. این دستاورد‌ها نشان‌دهنده جایگاه قابل توجه ایران در زیست‌بوم جهانی علم و نوآوری است.

سفیر اندونزی با تبریک گشایش خانه نوآوری و فناوری جمهوری اسلامی ایران در جاکارتا، این اقدام را گامی مهم در مسیر تعمیق روابط علمی و فناورانه دو کشور دانست و افزود: افتتاح این مرکز می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های مشترک، به‌ویژه در حوزه انتقال فناوری، نوآوری‌های فناورانه و اجرای پروژه‌های مشترک ایجاد کند و در آینده شاهد جهش معناداری در روابط دوجانبه باشیم.

وی با اشاره به رویکرد دولت جدید اندونزی، تصریح کرد: دولت جدید اندونزی تمرکز ویژه‌ای بر توسعه همکاری‌های بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه علم و فناوری دارد و با روی کار آمدن این دولت، فرصت‌های جدیدی برای همکاری نزدیک‌تر میان دو کشور فراهم شده است. انتقال فناوری، نوآوری‌های نوظهور و همکاری‌های فناورانه از محور‌های اصلی این تعاملات خواهد بود.

سومیرات، همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های جمعیتی دو کشور، اظهار کرد: ایران با بیش از ۹۰ میلیون نفر جمعیت و اندونزی با نزدیک به ۲۸۰ میلیون نفر، نه‌تنها بازار مشترک بزرگی برای محصولات و خدمات فناورانه محسوب می‌شوند، بلکه این جمعیت عظیم می‌تواند سرمایه‌ای انسانی برای توسعه همکاری‌ها در تمامی حوزه‌ها باشد.

وی اولویت‌های اصلی دولت اندونزی را تقویت و توانمندسازی منابع انسانی، ارتقای نظام آموزش، تأمین و توزیع مواد غذایی به‌ویژه برای نسل جوان، و توسعه امنیت غذایی و امنیت انرژی برشمرد و افزود: تحقق این اولویت‌ها ارتباط مستقیمی با توسعه علمی و فناورانه دارد و هرچه سرمایه‌گذاری در این حوزه افزایش یابد، کیفیت نیروی انسانی نیز ارتقا خواهد یافت.

سفیر اندونزی در تهران، با اشاره به پیشرفت‌های این کشور در حوزه سلامت، از اجرای جراحی‌های رباتیک و درمان از راه دور در برخی بیمارستان‌های اندونزی خبر داد و گفت: فناوری‌های پزشکی پیشرفته، زیست‌فناوری و پزشکی از راه دور از اولویت‌های مهم ماست، به‌ویژه با توجه به شرایط جغرافیایی اندونزی که شامل بیش از ۱۷ هزار جزیره است. در بسیاری از مناطق دورافتاده، تنها راه ارائه خدمات درمانی، استفاده از فناوری‌های نوین درمان از راه دور است و در این زمینه آماده هرگونه همکاری با ایران هستیم.

وی با تأکید بر ضرورت ارتباط مستقیم میان متخصصان دو کشور، خاطرنشان کرد: همواره به همکاران و کارشناسان سفارت توصیه کرده‌ام که ارتباط نزدیک و مؤثری با همتایان ایرانی برقرار کنند تا زمینه تحقق اهداف مشترک فراهم شود. تعریف اولویت‌های مشخص همکاری‌های دوجانبه می‌تواند مسیر تعاملات را هموارتر کند.

سومیرات در ادامه، پیشنهاد‌هایی از جمله ایجاد یک مرکز فعال کسب‌وکار و فناوری ایرانی در جاکارتا، تبادل تقویم رویداد‌های علمی و فناورانه، برگزاری کارگاه‌ها و نمایشگاه‌های مشترک به‌صورت حضوری و آنلاین، و ایجاد یک بستر ارتباطی پایدار برای تعامل مستمر میان نهاد‌ها و شرکت‌های فناور دو کشور ارائه کرد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی اندونزی برای برگزاری نشست سران گروه هشت در سال آینده خبر داد و اعلام کرد دعوت‌نامه رئیس‌جمهور اندونزی برای رئیس‌جمهور ایران را ارائه خواهد کرد. به گفته وی، امکان بررسی برگزاری یک رویداد یا نمایشگاه مشترک علمی و فناورانه در حاشیه دیدار سران دو کشور نیز وجود دارد.

سفیر اندونزی با اشاره به عضویت اندونزی و ایران در سازمان بریکس، این ظرفیت را فرصت مناسبی برای توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه در چارچوب‌های چندجانبه دانست و تأکید کرد: همکاری در قالب بریکس می‌تواند افق‌های جدیدی برای تعاملات علمی و فناورانه دو کشور ایجاد کند.