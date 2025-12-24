به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حمید یاری نماینده فدراسیون کشتی کشورمان با اشاره به حضور ۳۵۷ کشتی گیر از ۳۱ استان در این مسابقات گفت: این مسابقات با هدف معرفی نفرات برتر به اردوی تیم ملی به منظور حضور در رقابت‌های کرواسی و آسیایی برگزار می‌شود.

وحید دژم خوی رئیس هئیت کشتی استان آذربایجان شرقی هم اعلام کرد: این مسابقات از امروز تا پنجم دی ماه در سالن شهید پورشریفی تبریز برگزار می‌شود.