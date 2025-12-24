پخش زنده
امروز: -
مسابقات کشتی قهرمانی کشور یادواره شهدای آذربایجان و بزرگداشت مربی فقید «پرویز مسگری» امروز چهارشنبه در تبریز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حمید یاری نماینده فدراسیون کشتی کشورمان با اشاره به حضور ۳۵۷ کشتی گیر از ۳۱ استان در این مسابقات گفت: این مسابقات با هدف معرفی نفرات برتر به اردوی تیم ملی به منظور حضور در رقابتهای کرواسی و آسیایی برگزار میشود.
وحید دژم خوی رئیس هئیت کشتی استان آذربایجان شرقی هم اعلام کرد: این مسابقات از امروز تا پنجم دی ماه در سالن شهید پورشریفی تبریز برگزار میشود.