تجمع چربی در ناحیه شکم و پهلو و چاقی در این نواحی به یکی از شایع‌ترین، چالش برانگیزترین و در عین حال خطرناک‌ترین مشکلات سلامتی تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، چاقی شکم علاوه بر تأثیر نامطلوب بر روی تناسب اندام و زیبایی ظاهری فرد، ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی، دیابت و فشار خون بالا را افزایش می‌دهد. چاقی شکم و پهلو می‌تواند به دلایل مختلفی ایجاد شود

رژیم غذایی نامناسب

یکی از اصلی‌ترین دلایل چاقی پهلو و شکم، رژیم غذایی نامناسب و نامتعادل است. مصرف خوراکی‌های شیرین و حاوی قند زیاد و هم چنین غذا‌های چرب و غذا‌های که پروتئین ندارند موجب افزایش وزن، کاهش سوخت و ساز بدن و کاهش مدت زمان سیری می‌شوند.

ورزش نکردن و عدم تحرک کافی

ورزش نکردن و نداشتن تحرک کافی موجب می‌شود کالری جذب شده توسط بدن سوزانده نشود و وزن فرد افزایش پیدا کند. هم چنین ورزش نکردن موجب کاهش سوخت و ساز بدن و کاهش میزان چربی سوزی بدن می‌شود.

سبک زندگی ناسالم

داشتن عادت‌های ناسالم مانند خواب ناکافی، سیگار کشیدن، کم خوابی، استرس و اضطراب و مصرف الکل نیز می‌تواند نقش مهمی در افزایش وزن و چاقی پهلو و شکم داشته باشد.

ورزش منظم و تحرک کافی

یکی از رایج‌ترین و معمول‌ترین روش‌ها برای کاهش وزن و از بین بردن چربی‌های ناحیه شکم و پهلو، داشتن تحرک کافی و انجام ورزش به صورت منظم است. ورزش و فعالیت بدنی منظم هم موجب افزایش سوخت و ساز بدن می‌شود و هم با افزایش چربی سوزی موجب حذف چربی‌های اضافی می‌شود.

رژیم غذایی سالم و مناسب

رژیم غذایی سالم و متعادل باید حاوی انواع میوه و سبزیجات تازه، فیبر و پروتئین باشد تا ضمن تأمین نیاز‌های اساسی بدن، شما را برای مدت طولانی سیر نگه دارد و میزان نیاز بدن به غذا را کاهش داد. هم چنین میزان مصرف غذا‌های حاوی قند و چربی باید محدود شود و مصرف غذا‌های پرکالری نیز کاهش پیدا کند.

سبک زندگی سالم

ایجاد تغییرات در سبک زندگی و جایگزین کردن عادت‌های ناسالم مانند مصرف سیگار و الکل، خواب ناکافی و عدم نوشیدن آب به اندازه نیاز با عادت‌های سالم می‌تواند در کاهش وزن و لاغری تأثیر زیادی داشته باشد.

روش‌های بالا اگرچه می‌توانند در کاهش وزن مؤثر واقع شوند، اما برای کسانی که چربی مقاوم دارند و یا زمان کافی برای استفاده از این روش‌ها را ندارند نمی‌تواند تأثیر چشمگیری در کاهش وزن و رفع چاقی داشته باشد.

کاهش وزن سریع و مطمئن با عمل‌های لاغری

عمل‌های لاغری برخلاف ورزش و تغذیه می‌توانند ظرف مدت کوتاهی وزن شما را کاهش دهند و روش‌های ایمن و کم خطری برای از بین بردن چربی‌های مقاوم شکمی هستند. رایج‌ترین عمل‌های لاغری برای کاهش وزن عبارتند از:

عمل اسلیو معده

عمل اسلیو معده یکی از انواع جراحی‌های لاغری است که شامل برداشتن بخش زیادی از حجم معده و باقی ماندن بخشی کوچکی از آن به شکل یک موز کوچک یا آستین می‌شود. این عمل موجب کاهش حجم معده، اشتها و در نتیجه میزان غذای مصرفی می‌شود و از این طریق موجب کاهش وزن می‌شود.

عمل بای پس معده

یکی از عمل‌های لاغری که برای خلاص شدن از شر چربی‌های مقاوم شکمی و چاقی مفرط کاربرد دارد، عمل بای پس معده است. این روش جراح هم حجم معده را کاهش می‌دهد و هم در مسیر معده به روده یک جابجایی ایجاد می‌کند تا غذا مستقیماً وارد روده شود. با این کار هم میزان غذای ورودی کاهش پیدا می‌کند و هم فرد سریع‌تر سیر می‌شود.

عمل مینی بای پس معده

عمل مینی بای پس معده ترکیبی از عمل اسلیو معده و بای پس است و مناسب کسانی است که اضافه وزن شدیدی دارند و به کمک ورزش و رژیم غذایی نتواسته‌اند وزن خود را کاهش دهند. در این روش جراح معده را به دو بخش بزرگ و کوچک تقسیم می‌کند و بخش کوچک معده را به روده کوچک وصل می‌کند. این جراحی هم میزان غذای دریافتی را کاهش می‌دهد و هم فرد را برای مدت طولانی‌تری سیر نگه می‌دارد.

عمل ساسی بای پس معده

عمل ساسی بای پس معده شامل خارج کردن بخشی از معده از بدن و وصل کردن بخش انتهای روده کوچک به انتهای معده می‌شود. کسانی که مشکل چاقی مفرط دارند با این کار می‌توانند غذا‌های کمتری مصرف کنند و وزن خود را کاهش دهند.

جراحی‌های لاغری برای چه نوع چاقی مناسب هستند؟

جراحی‌های لاغری برای کسانی که مشکل چاقی مفرط دارند و شاخص توده بدنی آنها ۴۰ یا بالاتر است و به دنبال کاهش وزن پایدار هستند مناسب است. این جراحی‌ها هم چنین برای کسانی که به کمک ورزش و رژیم غذایی نتواسنته‌اند وزن خود را کاهش دهند و یا با بیماری‌های مرتبط با چاقی مانند دیابت و بیماری‌های قلبی دست و پنجه نرم می‌کنند کاربرد دارد.