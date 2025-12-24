دبیر اجرایی جشنواره سینما حقیقت در مازندران از آغاز اکران ۱۳ فیلم مستند کوتاه و بلند این جشنواره در سینما هنر و تجربه بابل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نادر مقدس دبیر اجرایی جشنواره سینما حقیقت در مازندران گفت: فیلم‌های جشنواره از امروز در سینما هنر و تجربه بابل به نمایش درآمده و هر روز در دو سانس ساعت ۱۶ و ۱۸ برای علاقه‌مندان اکران می‌شود.

وی افزود: در هر سانس گاهی یک فیلم و گاهی چند فیلم کوتاه مستند پخش می‌شوند. سینمای حقیقت به‌طور کامل به آثار مستند اختصاص دارد و هیچ فیلم داستانی در آن شرکت داده نمی‌شود.

مقدس با اشاره به گسترده‌تر شدن جشنواره گفت: این جشنواره پیش‌تر تنها در تهران برگزار می‌شد و برخی شهرستان‌ها نیز میزبان اکران آثار بودند، اما امسال بابل برای دومین سال متوالی انتخاب شده است.

وی افزود: طی سه روز برگزاری جشنواره، ۱۳ فیلم کوتاه و بلند از جمله «چهار راه حوادث»، «خط مقدم»، «قاضی برانداز»، «زندگی»، «نبض» و «دیدار بلوط» نمایش داده می‌شوند و در پایان جشنواره، برگزیدگان معرفی و تجلیل خواهند شد.