به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی سونیا افتخاری که در ترم اول رشته پزشکی تحصیل می‌ کند، پس از رقابت با ۲۰ شرکت‌ کننده از دانشگاه‌ های علوم پزشکی سراسر کشور، موفق شد به مقام سوم این رقابت‌ ها دست یابد. رئیس اداره تربیت‌ بدنی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم‌ پزشکی نیشابور گفت:

مجید فرح‌ نیا افزود: سونیا افتخاری با پیروزی مقابل نمایندگان دانشگاه‌ های علوم پزشکی ایران، شهرکرد، البرز و کاشان و در رقابتی نزدیک با نماینده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، توانست مدال برنز این دوره از مسابقات را کسب کند.

فرح نیا گفت: در این رقابت‌ ها و در وزن منهای ۶۷ کیلوگرم پانته‌ آ سلمانی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پریا لطفی از دانشگاه علوم پزشکی ایلام مقام‌ های اول و دوم را کسب کردند و سونیا افتخاری از دانشگاه علوم پزشکی نیشابور بر سکوی سوم این رقابت‌ ها ایستاد.

وی ادامه داد: پانزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌ های علوم پزشکی کشور با حضور ورزشکارانی از سراسر کشور و در رشته‌های مختلف ورزشی برگزار شد.

رئیس اداره تربیت‌ بدنی دانشگاه علوم‌ پزشکی نیشابور ادامه داد: هدف این المپیاد، تقویت روحیه رقابت سالم، ارتقای سطح آمادگی جسمانی و ایجاد انگیزه برای ورزش در میان دانشجویان دختر عنوان شده است.