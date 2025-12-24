معاون رئیس جمهور و رئیس سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران، در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید این بنیاد، از حل مشکلات ارتباطی با جامعه هدف و تأسیس برج فناوری شاهد و ایثارگر به عنوان مهم‌ترین دستاورد‌های یک سال گذشته یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سعید اوحدی، در مراسم معارفه رئیس جدید بنیاد شهید، با اشاره به تقارن این مراسم با سالگرد شهادت سردار سلیمانی، یاد او و دیگر شهدا را گرامی داشت و گفت: بدون شک دستاورد‌های دوران مسئولیت بنده مرهون اعتماد دکتر پزشکیان و دولت چهاردهم و همچنین تلاش‌ها و همراهی تمام همکارانم است که از آنها قدردانی می‌کنم.

اوحدی مهم‌ترین چالش بنیاد شهید در زمان تحویل گرفتن مسئولیت را عدم ارتباط مناسب با خانواده‌های معزز ایثارگران عنوان کرد و افزود: با تلاش‌های صورت گرفته، خوشبختانه تشکل‌های جامعه ایثارگری همکاری بسیار خوبی در حل مسائل داشتند و حدود ۱۳۰ تشکل در این راستا با ما همراهی کردند.

وی در ادامه به اقدامات شاخص در حوزه نخبگان اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۱ هزار نفر از جامعه نخبگان ایثارگری با ما همکاری داشتند و برای اولین بار برج فناوری شاهد و ایثارگر افتتاح شد که بیش از ۵۰۰ نخبه در آن مشغول به کار شدند، همچنین صندوق حمایت از نخبگان نیز شکل گرفت.

اوحدی با اشاره به پیشرفت‌ها در حوزه درمان افزود: امروز شماره تماس ۱۶۷۱ به صورت ۲۴ ساعته در خدمت ایثارگران است. وی افزود: بیش از ۹۵ درصد از مطالبات جامعه ایثارگری با همکاری همراهان انجام شده و چند موضوع شاخص باقی‌مانده که امیدوار است به زودی به نتیجه برسد.

وی برای دکتر موسوی، رئیس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز با توجه به سجایای اخلاقی‌اش آرزوی توفیق و تأکید کرد: خدمت به جامعه ایثارگری پایانی ندارد و بنده نیز همراه با شما همواره در خدمت این عزیزان خواهم بود.

همچنین در آیین تودیع و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، نماینده ولی‌فقیه در این نهاد، ضمن تجلیل از خدمات سعید اوحدی و آرزوی توفیق برای ایشان، ورود دکتر سید احمد موسوی به مجموعه بنیاد شهید را مایه خیر و برکت خواند و برای مدیر جدید بنیاد آرزوی موفقیت کرد.