پخش زنده
امروز: -
اعضای اصلی و علی البدل هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا در شهرضا انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نشست انتخاب معتمدان هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرضا و منظریه با حضور امام جمعه، نمایندگان هیأت نظارت بر انتخابات، مسئولان اداری و حقوقی و جمعی از معتمدان محلی برگزار شد.
در این نشست فریبرز امیری، فرماندار شهرستان شهرضا اصول اساسی برگزاری انتخابات را شامل قانونمداری، مشارکت حداکثری، بیطرفی و امانتداری، عدالت و مساوات، سلامت و شفافیت فرایند انتخابات و اخلاقمداری دانست و افزود: قانون، ملاک عمل همه ماست و هیچ سلیقه فردی نباید جایگزین قانون شود.
در این نشست از میان ۳۰ نفر معتمد معرفیشده، با رأیگیری ۸ نفر معتمدان اصلی و ۵نفر از معتمدان علی البدل هیأت اجرایی با رأی مخفی انتخاب شدند.
محمدحسن طالبیان، حسین مسعودی منش، حسنعلی ترابی، خلیل بهرامی، حسینعلی اباذری، ابراهیم حیدری، سیدجواد فاطمی و سید حجت ا.. موسوی به عنوان اعضای اصلی و کُهزاد آهنگ، حجت الاسلام سید نعمت الله صالح، عبدالله زیلاب پور، مرضیه تقوایی و محسن عشقی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.