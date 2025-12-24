به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نشست انتخاب معتمدان هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهرضا و منظریه با حضور امام جمعه، نمایندگان هیأت نظارت بر انتخابات، مسئولان اداری و حقوقی و جمعی از معتمدان محلی برگزار شد.

در این نشست فریبرز امیری، فرماندار شهرستان شهرضا اصول اساسی برگزاری انتخابات را شامل قانون‌مداری، مشارکت حداکثری، بی‌طرفی و امانتداری، عدالت و مساوات، سلامت و شفافیت فرایند انتخابات و اخلاق‌مداری دانست و افزود: قانون، ملاک عمل همه ماست و هیچ سلیقه فردی نباید جایگزین قانون شود.

در این نشست از میان ۳۰ نفر معتمد معرفی‌شده، با رأی‌گیری ۸ نفر معتمدان اصلی و ۵نفر از معتمدان علی البدل هیأت اجرایی با رأی مخفی انتخاب شدند.

محمدحسن طالبیان، حسین مسعودی منش، حسنعلی ترابی، خلیل بهرامی، حسینعلی اباذری، ابراهیم حیدری، سیدجواد فاطمی و سید حجت ا.. موسوی به عنوان اعضای اصلی و کُهزاد آهنگ، حجت الاسلام سید نعمت الله صالح، عبدالله زیلاب پور، مرضیه تقوایی و محسن عشقی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.