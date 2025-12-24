پخش زنده
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری گفت: به منظور جلوگیری از تأسیس شرکت های کوچک (با یک یا دو هواپیما) و بازنگری در آییننامهها، پذیرش درخواست جدید برای تأسیس شرکت هواپیمایی تا اطلاع بعدی متوقف شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در راستای رویکرد جدید مدیریتی، کاپیتان ابوذر شیرودی، سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری، در اولین نشست با معاونان و مدیران سازمان، ایمنی پرواز را به عنوان رسالت اصلی و اولویت نخست این نهاد معرفی و تأکید کرد: در این زمینه هیچ گونه مصلحتاندیشی یا اغماضی پذیرفته نخواهد بود.
توقف پذیرش درخواستهای جدید تأسیس شرکت های هواپیمایی
یکی از مهمترین تصمیمات اعلام شده، مربوط به توسعه شرکتهای هواپیمایی بود. شیرودی با مخالفت صریح خود با راهاندازی شرکت های هواپیمایی کوچک با اتکا به «یک یا دو فروند هواپیما»، اعلام کرد: «با توجه به اصلاح اخیر آییننامه تأسیس شرکتها که با هدف افزایش ظرفیت صندلی انجام شد، تا زمان تعیین تکلیف نهایی تعداد شرکتهای فعال و رسیدگی به درخواستهای موجود، پذیرش درخواستهای جدید برای تأسیس شرکت هواپیمایی تا اطلاع بعدی متوقف شده است.»
وی افزود که روند صدور مجوزها پس از نهایی شدن اصلاحات قانونی و تصویب مجدد آییننامهها از سر گرفته خواهد شد.
اولویت اصلی: نوسازی و کنترل بازار
سرپرست سازمان هواپیمایی، کاهش میانگین عمر ناوگان هوایی کشور و ارتقاء سطح ایمنی هواپیماهای فعال را از مهمترین برنامههای کوتاهمدت سازمان برشمرد.
در حوزه قیمتگذاری، کاپیتان شیرودی بر تمایل نداشتن سازمان به قیمتگذاری دستوری که با مقاومت شرکتها مواجه میشود، تأکید کرد و گفت: کنترل قیمتها از طریق دو مسیر اصلی افزایش واقعی عرضه صندلی و اعمال نظارت هوشمند بر بازار دنبال خواهد شد:
اصلاح حکمرانی و حمایت از فعالان صنعت
کاپیتان شیرودی همچنین بر ضرورت اصلاح ساختار حکمرانی صنعت تأکید کرد و بیان داشت که برنامه اصلی، حمایت همهجانبه از ارکان کلیدی صنعت شامل شرکتهای هواپیمایی، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و فرودگاه بینالمللی امام خمینی است.
در پایان، وی خواستار تقویت جدی کمیتههای تخصصی سازمان شد و تأکید کرد که اصلاح وضع معیشتی کارکنان سازمان نیز به طور جدی در دستور کار قرار دارد.