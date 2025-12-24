مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از برگزاری همزمان و سراسری آزمون‌های ورود به حرفه مهندسی در روز‌های ۴ و ۵ دی‌ماه خبر داد؛ آزمون‌هایی که با استقبال گسترده داوطلبان همراه شده است.

فردا و پس فردا، آزمون‌های ورود به حرفه مهندسی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، حامد مانی‌فر اعلام کرد آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان در روزهای پنجشنبه و جمعه ۴ و ۵ دی‌ماه با مشارکت ۱۹۸ هزار و ۹۵۰ نفر در سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گفته وی، ۷۵ درصد شرکت‌کنندگان مرد و ۲۵ درصد زن هستند.

در این دوره، بیش از ۱۹۶ هزار مهندس، حدود یک‌هزار و ۲۰۰ کاردان و بیش از یک‌هزار و ۲۶۰ معمار تجربی حضور دارند.

آزمون‌ها در هفت رشته مهندسی، شش رشته کاردانی و بخش معماران تجربی برگزار می‌شود.

این آزمون‌ها در ۵۱ شهر و ۷۸ حوزه امتحانی و در سه نوبت صبح و عصر اجرا خواهد شد.