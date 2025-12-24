پخش زنده
مسابقات قهرمانی کاراته سبک کیوکوشین ماتسوشیمای آذربایجان غربی با حضور ۴۰۰ ورزشکار در میاندوآب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مسئول برگزاری این دوره از رقابتها گفت: این مسابقات در ردههای سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان برگزار شد
سجاد شاکری افزود: در این مسابقات ۴۰۰ ورزشکار از ۱۴ شهرستان استان حضور داشتند.
مسابقات قهرمانی کاراته سبک کیوکوشین ماتسوشیمای استان به مدت یک روز در سالن شهید باهنر این شهرستان پیگیری شد.
نفرات برتر این دوره از رقابتها به مسابقات کشوری که بهمن ماه امسال در تهران برگزار میشه اعزام خواهند شد.