پخش زنده
امروز: -
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی گفت: حوزه علوم شناختی، پتانسیل تبدیل شدن به یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد دانشبنیان کشور را دارد، چرا که اقدامات موثری در حمایت از تبدیل دانش این حوزه به محصولات فناورانه برداشته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عطااله پورعباسی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از پنجاه شرکت دانشبنیان حوزه علوم شناختی درکشور درحال فعالیت هستند، افزود: به واسطه تلاشها و اقدامات حمایتی این ستاد، مسیر توسعه شرکتهای دانشبنیان و فناور فعال حوزه شناختی و نیز تقویت زیستبوم نوآوری علوم شناختی در کشور هموار شد.
پورعباسی تصریح کرد: سال گذشته تمرکز ستاد بر حمایت هدفمند از شرکتهای دانشبنیان و فناور فعال در حوزه علوم شناختی و علوم اعصاب متمرکز بود و تلاش شد مسیر تجاریسازی فناوریها را هموار و با کاهش ریسکهای فناورانه و بازار، زمینه رشد پایدار این شرکتها فراهم شود.
وی افزود: این حمایتها شامل پشتیبانیهای مالی و اعتباری از طرحهای فناورانه و تولید نمونههای اولیه محصولات شناختی، ارائه مشاورههای تخصصی و فناوری برای تسهیل مسیر تجاریسازی، حمایت از بومیسازی تجهیزات علوم شناختی و تجهیز مراکز دانشگاهی، پژوهشی و درمانی با محصولات داخلی، برگزاری فراخوانها، رویدادها و نمایشگاههای تخصصی بهمنظور شناسایی ایدههای نوآورانه و اتصال شرکتها به بازار، تقویت ارتباط میان دانشگاه، صنعت و بخش خصوصی و حمایت از پروژههای مشترک پژوهشی ـ فناورانه است.
به گفته پورعباسی بخش قابلتوجهی از این حمایتها به طراحی، توسعه و بومیسازی تجهیزات تخصصی علومشناختی و علوم اعصاب از جمله دستگاههای ثبت و تحلیل سیگنالهای مغزی سامانههای نوروفیدبک و بیوفیدبک، تجهیزات تحریک غیرتهاجمی مغز و ابزارهای سنجش عملکرد شناختی، نرمافزارهای هوشمند تحلیل دادههای عصبی منجر شده است.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی خاطرنشان کرد: این محصولات در تشخیص، درمان و توانبخشی اختلالات عصبی و شناختی، ارتقای عملکرد ذهنی و انجام پژوهشهای علمی کاربرد گستردهای دارند و تولید داخلی آنها در کاهش وابستگیها و هزینهها و نیز افزایش دسترسی مراکز درمانی و پژوهشی به این تجهیزات تاثیرگذار بوده است.
پورعباسی با اظهار این مطلب که تمرکز ستاد در سالهای آینده نیز بر تعمیق تجاریسازی، توسعه فناوریهای نوظهور شناختی، گسترش کاربردهای علوم اعصاب در حوزه سلامت و آموزش و تقویت همکاریهای ملی و بینالمللی خواهد بود، اضافه کرد: هدف نهایی این است که علوم شناختی به یکی از پیشرانهای اقتصاد دانشبنیان کشور تبدیل شود.
وی همچنین یادآور شد: شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه علوم شناختی و علوم اعصاب امروزه یکی از سرمایههای راهبردی کشور به حساب میآیند و ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی با تمام توان از این مراکز حمایت میکند تا شاهد خلق محصولات نوآورانه، ارتقای سلامت شناختی جامعه و افزایش جایگاه ایران در این حوزه راهبردی باشیم.