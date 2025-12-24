پخش زنده
امروز: -
زیست بوم اجتماعی آذربایجان شرقی به عنوان نخستین سند سازمان بهزیستی کشور که با استفاده از دانش و تجربیات متخصصان این حوزه تدوین شده است، امروز در تبریز رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این سند اجتماعی در مدت ۹ ماه با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توانمندسازی گروههای هدف بهزیستی، تسهیل مشارکت کنشگران در فرآیند حمایت و تصمیم سازی، نهادینه کردن فرهنگ نوعدوستی و احترام به تفاوت ها، ایجاد پلتفرمهای تعاملی و بهره برداری از روشهای نوین سرمایه گذاری اجتماعی تدوین شده است.
دستیار رئیس سازمان بهزیستی کشور در ظرفیت سازی اجتماعی، امروز چهارشنبه در مراسم رونمایی از این زیست بوم با بیان اینکه بهزیستی از سازمانی حمایتی به سمت تولیدکننده سرمایه اجتماعی حرکت میکند، این سند را سند اقتدار بهزیستی دانست.
حمید قلی پور با بیان اینکه سرمایه اجتماعی سازمان بهزیستی مسئولیتهای فردی و سازمانی در کنار این سازمان هستند، گفت: توسعه زیرساخت حوزه مشارکت را آغاز کردهایم و بر اساس مثلث طلایی تعریف شده در سازمان (تمامیت، کفایت و عدالت)، آحاد جامعه، جامعه هدف بهزیستی هستند.
وی با اشاره به اینکه این سند زیست بوم برای نخستین بار در آذربایجان شرقی رونمایی میشود، اظهار کرد: در این سند ظرفیتهای درون سازمانی و برون سازمانی در زمینههای آموزش، اشتغال و توانمندسازی دیده شده است.
قلی پور با اشاره به اینکه از ظرفیت ۱۲۰ هزار داوطلب سازمان بهزیستی برای پیاده سازی این سند میتوان استفاده کرد، یادآوری کرد: سازمان بهزیستی در کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی اتاق بازرگانی ایران عضو شده است تا در سیاست گذاریها مشارکت کند.
مدیرکل دفتر خانواده و بانوان معاونت سلامت اجتماعی بهزیستی کشور هم در این مراسم با بیان اینکه برای ارائه خدمات باید به سراغ قشر آسیب پذیر جامعه برویم گفت: سند زیست بوم اجتماعی میتواند راهگشایی برای ارائه خدمات بهتر به مددجویان باشد.
مریم خاک رنگین، تدوین این سند را با هدف شفاف سازی همکاری با ذی نقشان اجتماعی دانست و گفت: به این ترتیب با اعتمادسازی بیشتر، زمینه مشارکت اجتماعی تسهیل میشود.
وی با اظهار امیدواری از این اینکه با اجرای این سند به مطالبات زنان سرپرست خانوار بیشتر توجه شود، از تشکیل شبکه ملی زنان سرپرست خانوار به منظور تسهیل مشارکت اجتماعی این قشر خبر داد.
مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه سند زیست بوم اجتماعی یک بیانیه و آئین نامه عملیاتی است گفت: حمایت از گروههای هدف با همکاری نهادهای دولتی و مردمی با توجه به کرامت انسانی در این سند دیده شده است.
فرگل صحاف با بیان اینکه این سند حاصل تحقیقات گسترده صاحب نظران حوزه اجتماعی است که با بهره مندی از چارچوبهای فکری نوین در راستای آرمانهای بهزیستی تدوین شده است اظهار کرد: در این سند چند وجهی، پیوستگی خدمات با رویکرد توانمندسازی مشارکت ذینفعان دیده شده است.
وی با اشاره به توجه سند زیست بوم اجتماعی آذربایجان شرقی به کودکان و معلولان و با احترام به فرهنگهای بومی خاطرنشان کرد: در این سند ذی نفعان و کسانی که از خدمات بهرهمند میشوند خود کنشگر خواهند بود و از استفاده کننده صرف خدمات خارج میشوند.