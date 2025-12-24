پخش زنده
پزشکان شیرازی نخستین پیوند کبد را در بخارا ازبکستان با موفقیت انجام دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس بخش پیوند بیمارستان پیوند اعضای ابوعلیسینای شیراز اعلام کرد: نخستین عمل پیوند کبد در شهر تاریخی بخارا، با همکاری تیم پیوند بیمارستان ابوعلیسینای شیراز و مراکز درمانی ازبکستان، به صورت زنده به زنده انجام شد و بیمار در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
سامان نیکاقبالیان با اشاره به وضعیت مطلوب بیمار گفت: این عمل به صورت زنده به زنده انجام شده و بیمار هماکنون در شرایط بسیار خوبی به سر میبرد.
وی با یادآوری این که با انجام این جراحی، بخش پیوند اعضای بخارا فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است، تاکید کرد: انجام این عمل، زمینهساز گسترش خدمات پیوند کبد در بخارا و همچنین توسعه سایر خدمات پیشرفته جراحی و درمان بیماریها بهویژه در حوزه سرطان خواهد بود.
رئیس بخش پیوند بیمارستان پیوند اعضای ابوعلیسینای شیراز گفت: این بیمارستان آمادگی کامل دارد در زمینه آموزش، انتقال دانش و همکاریهای درمانی، در کنار مردم بخارا و کشور دوست و همسایه ازبکستان باشد.
بیمارستان ابوعلیسینای شیراز پیش از این هم در راهاندازی مراکز پیوند اعضا در کشورهایی مانند لبنان، تاجیکستان، سوریه، سودان و عراق مشارکت موثر داشته است.