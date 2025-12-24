به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ شریف رحیمی گفت: با اجرای طرح مبارزه با احتکار کالا در شهرستان لاهیجان، ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان پس از هماهنگی مقام قضائی و با همراهی ماموران صمت از چندین انبار و کارخانه برنجکوبی در لاهیجان بازدید کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان لاهیجان افزود: در این بازرسی ها، ۲۴ تن برنج ایرانی احتکارشده به ارزش ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از یک واحد برنجکوبی در حاشیه شهر لاهیجان کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه متهم ۶۴ ساله با تشکیل پرونده، به اداره تعزیرات حکومتی استان معرفی شد، از شهروندان خواست، هرگونه موارد مشکوک در خصوص قاچاق و یا احتکار مواد غذایی و اقلام اسلاسی را به سامانه ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.