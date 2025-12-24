به گزارش خبرنگارمحسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا با اشاره به اینکه سال گذشته در همین منطقه یک نیروگاه بادی توسط بخش خصوصی کلنگ‌زنی شده بود، اما به دلیل مسائل اجرایی عملیاتی نشد، گفت: طبق پیگیری‌های امروز، امیدواریم مشکلات این طرح تا هفته آینده برطرف شود.