آغاز عملیات نیروگاه بادی ۱۰۰ مگاواتی مپنا در میل نادر
معاون وزیر نیرو اعلام کرد: عملیات اجرایی نیروگاه بادی ۱۰۰ مگاواتی گروه مپنا در منطقه میل نادر آغاز شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،
محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا با اشاره به اینکه سال گذشته در همین منطقه یک نیروگاه بادی توسط بخش خصوصی کلنگزنی شده بود، اما به دلیل مسائل اجرایی عملیاتی نشد، گفت: طبق پیگیریهای امروز، امیدواریم مشکلات این طرح تا هفته آینده برطرف شود.
وی همچنین اظهار کرد: امیدواریم نیروگاه بخش خصوصی نیز سال آینده در پیک مصرف برق مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
رئیس ساتبا در ادامه افزود: سازمان ساتبا برنامههای متنوعی برای توسعه نیروگاههای بادی در کشور، بهویژه در این منطقه دارد و انتظار داریم تا سال آینده حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ مگاوات نیروگاه بادی نصب شود.
طرزطلب تأکید کرد: نیروگاهی که هماکنون کلنگزنی شد، مرحله دوم طرح گروه مپنا است و پیشتر ۵۰ مگاوات در این منطقه نصب شده بود.
وی گفت: برای این مرحله ۱۰۰ مگاواتی، حدود ۶۰ میلیون دلار سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی انجام شده و وعده داده شده که بخشی از این نیروگاه تا پیک تابستان وارد مدار شود.
میل نادر، روستایی در دهستان گلخانی بخش صابری شهرستان نیمروز در استان سیستان و بلوچستان ایران است.