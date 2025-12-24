رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه پس از برگزاری دادگاه علنی رسیدگی به بمباران زمین فوتبال چوار ایلام گفت: برگزاری دادگاه‌های داخلی گام اول در پیگیری جنایات آمریکا در محاکم بین المللی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه پس از برگزاری دادگاه علنی رسیدگی به حادثه بمباران زمین فوتبال چوار ایلام، با خانواده شهدا و جانبازان این حادثه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

عبدلیان پور گفت: رئیس دستگاه قضا همواره توجه خاصی به خانواده شهدا و جامعه ایثارگران دارند و بار‌ها در ملاقات‌ها و مناسبت‌های مختلف تاکید کرده‌اند که تکریم خانواده شهدا از اولویت‌های دستگاه قضایی است.

وی درمورد برگزاری دادگاهی که امروز در رسیدگی به بمباران زمین فوتبال چوار ایلام برگزار شد، گفت: برگزاری این دادگاه در ایلام با تدبیر رئیس دستگاه قضا انجام شد وگرنه این دادگاه باید در شعبه ۵۵ بین‌الملل مستقر در تهران برگزار می‌شد. دادگاه با دستور ویژه رئیس دستگاه قضا در شهر ایلام برگزار شد که جای تقدیر و تشکر دارد.

رئیس مرکزوکلای قوه قضائیه افزود: برگزاری این سری دادگاه‌ها که با همت اعضای مرکز برگزار می‌شود پیرو منویات مقام معظم رهبری است. ایشان در مورد حادثه زمین فوتبال تاکید ویژه داشتند که مشابه این جنایت در جهان وجود ندارد و ایشان به جهانی شدن این حادثه تاکید داشتند که باید در محاکم بین المللی مطرح شود.

عبدلیان پور تاکید کرد: لازمه این مهم این است که در دادگاه داخلی خود حکمی از این جنایت داشته باشیم و آن را موضوعی برای طرح در دادگاه‌های بین‌المللی داشته باشیم.

وی درمورد کیفیت برگزاری این دادگاه گفت: یکی از نکات شاخص برگزاری این دادگاه ارسال دادخواست به طرف مقابل است و ابلاغ رسمی ما برای ۷۳ نفر ازمقامات آمریکا و دخیل در این جنایت ارسال شده و دستشان رسیده و برگه دوم آن روی پرونده است.