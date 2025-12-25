به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، فعله گری گفت: با اشاره به افزایش مصرف گاز در ماه‌های سرد سال و محدودیت منابع، ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی و در اولویت بودن تأمین گاز بخش خانگی و مراکز حساس، باغ‌ویلا‌ها و سکونتگاه‌های غیردائم که عمدتاً مصرف غیرضروری دارند، مشمول این طرح می‌شوند.

وی افزود: ویلا‌هایی که خالی از سکنه هستند، اما همچنان از سیستم‌های گرمایشی استفاده می‌کنند، در این طرح قرار داشته و گاز آنها قطع خواهد شد؛ چرا که ادامه مصرف در این واحد‌ها فشار مضاعفی بر خطوط توزیع گاز طبیعی وارد می‌کند.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان اظهر داشت: هدف اصلی این طرح، جلوگیری از افت فشار، پیشگیری از بروز بحران و تضمین تداوم گازرسانی ایمن و پایدار به مشترکان دائمی است و همکاری شهروندان، به‌ویژه مالکان باغ‌ویلاها، نقش مهمی در تحقق این هدف دارد.

فعله‌گری با اشاره به آمار باغ‌ویلا‌های استان گفت: در مجموع حدود یک‌هزار و ۵۰۰ باغ‌ویلا در استان کردستان وجود دارد که از این تعداد، تاکنون گاز ۶۴۷ باغ‌ویلای فاقد سکونت دائم و با استفاده فصلی، قطع شده است.