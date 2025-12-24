پخش زنده
شرکت ملی گاز اعلام کرد: مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء در پی ادامه سرمای هوا، به ۶۵۹ میلیون مترمکعب رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از شرکت ملی گاز ایران، مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک به ۶۵۹ میلیون مترمکعب در روز رسید.
بر اساس این آمار، سهم عمده مصرف گاز در کشور همچنان مربوط به بخشهای خانگی و تجاری است و هرچه میزان تقاضا در این بخشها بیشتر باشد، سایر بخشهای مصرفکننده از جمله نیروگاهها و صنایع عمده سهم کمتری از گاز تحویلی را به خود اختصاص میدهند.
به همین منظور شرکت ملی گاز تاکید کرد، مدیریت مصرف در بخشهای خانگی و تجاری نقش تعیینکنندهای در پایداری شبکه و تأمین نیاز سایر بخشها دارد و رعایت الگوی بهینه مصرف توسط همه مشترکان باعث استمرار تأمین پایدار گاز در سراسر کشور میشود.