به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، یکصد و نود و ششمین پویش امید و افتخار شامل بسته افتتاحیه مناطق ۵، ۸، ۱۰، ۱۶، ۱۸ و ۲۱، صبح امروز - چهارشنبه ۳ دی‌ماه ۱۴۰۴- با حضور لطف‌الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱ و جمعی از مدیران شهری در محل قرائت‌خانه یاس در منطقه ۲۱ برگزار شد.

اصلاح هندسی دوربرگردان ضلع غربی صادقیه، اصلاح هندسی ضلع جنوبی سیمون بولیوار از میدان دانشگاه و بهسازی شبکه آب‌های سطحی خیابان پیامبر در منطقه ۵، احداث زیرگذر زقر، احداث مخزن آب ۱۰۰۰ متر مکعبی بوستان گلستانه و احداث پیاده‌راه شهیدان میرزایی در منطقه ۱۸، قرائت‌خانه یاس، احداث خیابان‌های آبان ۶ و ۷، احداث کوچه فتح، احداث خیابان ولیعصر انتهای مریم ۳، احداث کوچه گلسرخی و احداث کلینیک در منطقه ۲۱، حسینیه بوستان رضوان و بهسازی مقبره الشهدا د منطقه ۱۰، احداث فاز دوم پیاده‌راه شهید صابونیان، احداث دوربرگردان شمال به شمال خیابان رجایی شمالی، بهسازی و تجهیز بوستان بعثت و احداث سرویس بهداشتی میثاق در منطقه ۱۶ و احداث کلانتری مدائن در منطقه ۸ پروژه‌های این بسته افتتاحیه را تشکیل می‌دهند.