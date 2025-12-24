سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‍‌دستی استان قزوین از تایید سه پرونده ثبت طبیعی استان در کمیته ثبت آثار طبیعی کشور خبر داد.

ثبت سه اثر طبیعی استان قزوین در فهرست آثار ملی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم مهدوی اظهار کرد: یکی از پرونده‌ها مربوط به مجموعه چنار‌های امامزاده روستای شهرستان سفلی در منطقه الموت غربی که بیشترین قدمت آنها در حدود ۳۰۰ سال است.

سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‍‌دستی افزود: پرونده دیگر مربوط به چنار کهنسال روستای هیر در منطقه الموت غربی با قدمت حدود ۲۵۰ سال و آخرین پرونده نیز مربوط به چنار کهنسال امامزاده شمس کلایه در منطقه الموت شرقی است که حدود ۵۵۰ سال قدمت دارد.

مهدوی با بیان این که این آثار نزد فرهنگ عامه و مردم دارای احترام هستند خاطرنشان کرد: این درختان متعلق به ملک روستا هستند و طبق قوانین ثبت با حفظ حقوق مالک تحت حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بوده و هرگونه دخل و تصرف در عرصه و حریم آنان جرم محسوب می‌شود.

او خاطرنشان کرد: با ثبت این ۳ اثر تعداد آثار طبیعی استان که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌اند به ۷۱ اثر افزایش یافت.