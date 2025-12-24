پخش زنده
گردهمایی مدیران دوره اول متوسطه شهرستانها و مناطق قطب ۴ استان مازندران امروز با حضور مدیرکل دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در رامسر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دکتر سید علی حسینی، مدیرکل دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در این نشست، دوره متوسطه اول را دوران طلایی نظام آموزشی هر کشور دانست و گفت: بیش از ۸۰ درصد کیفیت آموزشی به کیفیت این دوره بستگی دارد و ۷۰ درصد ساختار ذهنی دانشآموزان قبل از ۱۴ سال شکل میگیرد.
وی افزود: یادگیری عمیق، توسعه هویت دانشآموز و مهارتآموزی از ویژگیهای این دوره است و مدیران مدارس باید بسترهای لازم را برای کشف استعدادها فراهم کنند.
حسینی درباره هدایت تحصیلی و شغلی نیز توضیح داد: این فرآیند سه ستون دارد؛ عملکرد تحصیلی، تجربه مهارتی و آگاهیبخشی به والدین که باید در کنار هم برای رشد دانشآموزان عملیاتی شود.
مدیر آموزش و پرورش رامسر نیز در این نشست با اشاره به تفاوت شرایط و انتظارات والدین در گذشته و حال، گفت: دوره متوسطه اول سخت است و هدایت تحصیلی با درصدهای مشخص کار دشواری است.
وی افزود: مدیران باید بین «بودن» و «شدن» یکی را انتخاب کنند و شاخصها و فعالیتهای آموزشی با خلاقیت اجرا شود.
همچنین صبح امروز همایش آموزشی مهارتهای نوین مبتنی بر ICDL و هوش مصنوعی در موسسه آموزش عالی رحمان رامسر برگزار شد. در این کارگاه، نقش مهارتمحوری بنیاد ICDL در تکمیل برنامه درسی مدارس، چالش معلمان در ارتباط با نسل جدید، کاربردهای هوش مصنوعی در آموزش و معرفی ابزارهای هوش مصنوعی توسط اساتید برجسته کشوری و استانی تدریس شد.