

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شیوه نامه بهداشتی برگزاری مراسم اعتکاف سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد. علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت طی نامه‌ای به دانشگاه‌های علوم پزشکی شیوه نامه بهداشتی برگزاری مراسم اعتکاف ۱۴۰۴ را ابلاغ کرد.

در این شیوه نامه آمده است: با عنایت به برگزاری مراسم معنوی اعتکاف، طبق آیین دینی و مذهبی در روز‌های ۱۳، ۱۴ و ۱۵ دی ماه، برنامه‌ریزی برای تأمین سلامت معتکفین، روزه‌دار و نمازگزاران و نظارت بر رعایت شیوه نامه بهداشتی در برگزاری مراسم اعتکاف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

خواهشمند است دستور فرمایید، با همکاری و هماهنگی با سازمان تبلیغات اسلامی، مطابق شیوه نامه بهداشتی برگزاری مراسم اعتکاف سال ۱۴۰۴ پیوست برنامه‌ریزی و اقدام مقتضی به عمل آمده و از نتیجه مرکز سلامت محیط و کار این معاونت را مطلع کنند.

بر اساس این شیوه‌نامه: مراسم در مساجدی که دارای امکانات و شرایط بهداشتی مناسب هستند برگزار شود؛ برای پیشگیری از بیماری‌های تنفسی رعایت تهویه مطلوب ضروری است؛ توصیه می‌شود افرادی که دارای علائم بیماری تنفسی و آنفلوانزا هستند در مراسم و اجتماعات شرکت نکنند و یا ضمن رعایت فا صله از ماسک استفاده کنند.

برای افراد پرخطر و دارای بیماری‌های زمینه‌ای، استفاده از ماسک توصیه می‌شود؛ رعایت بهداشت فردی برای همه افراد الزامی است؛ فرش‌های محل برگزاری مراسم، قبل از مراسم نظافت و گندزدایی شود؛ ظروف زباله دردار به همراه کیسه زباله به تعداد کافی در صحن مسجد و سرویس بهداشتی و وضوخانه و آبدارخانه در دسترس مردم قرار گیرد؛ وسایل مورد نیاز برای استراحت مثل پتو و بالش و ملحفه‌ها توسط معتکفین آورده شود؛ سرویس بهداشتی مساجد دارای شرایط بهداشتی بوده و مستمر نظافت، شستشو و گندزدایی شود؛ پوستر آموزش نحوه شستن دست‌ها در محل وضوخانه نصب شود؛ وجود صابون مایع در سرویس‌های بهداشتی و وضوخانه مساجد برای تمام سکو‌های شست‌وشو الزامی است.

گندزدایی محل و سطوح مشترک ازجمله دستگیره در، صندلی و میکروفن با مواد گندزدای مناسب انجام شود؛ محل آبدارخانه به طور روزانه با مواد گندزدای مناسب گندزدایی شده و آب خوری‌های عمومی نیز جمع آوری شوند؛ ورود افراد متفرقه به آبدارخانه ممنوع بوده و از آبدارخانه جهت گرفتن وضو استفاده نشود؛ طبخ غذا در آشپزخانه با شرایط بهداشتی و رعایت مقررات بهداشتی انجام شود و یا از کترینگ‌ها و مراکز تهیه غذا که دارای مجوز هستند و مقررات بهداشتی را رعایت می‌کنند تهیه شود؛ توزیع غذا در کوتاه‌ترین زمان (کمتر از دو ساعت) پس از طبخ و به شکل گرم و با بسته‌بندی بهداشتی یک نفره صورت پذیرد.

از نگهداری مواد غذایی پخته شده در دمای محیط به مدت طولانی (بیشتر از دو ساعت) خودداری شود. در صورت الزام به نگهداری بیشتر از دو ساعت، باید مواد غذایی پخته در زیر چهار درجه سانتی گراد یا در بالای ۶۳ درجه سانتی‌گراد (روی شمعک گاز) نگهداری تا درجه حرارت ماده غذایی به زیر ۶۳ درجه نرسد؛ مواد غذایی و آشامیدنی توزیع شده بایستی به صورت بسته بندی باشد؛ از توزیع نوشیدنی و چای در استکان‌ها و لیوان‌های مشترک خودداری شود؛ بهتر است از قاشق و چنگال و لیوان شخصی استفاده شود و در صورت استفاده از قاشق و چنگال و لیوان یکبار مصرف از ظروف یکبار مصرف مناسب و تجزیه پذیر استفاده شود؛ آب بطری دارای مجوز‌های قانونی و دارای تاریخ مصرف مجاز به مقدار کافی توزیع شود؛ از نوشیدن چای و مایعات داغ در لیوان‌های یکبار مصرف شفاف خودداری شود؛ از بسته‌بندی و توزیع غذا در ظروف یکبار مصرف نامناسب و پلاستیکی و فومی جلوگیری شود؛ از توزیع سبزیجات و میوه‌جات بدون انجام سالم‌سازی خودداری شود؛ میوه‌ها را قبل از مصرف با دقت با آب سالم شست‌وشو دهید و حتما پوست آنها را جدا کنید؛ در صورت توزیع سبزی و سالاد، رعایت مراحل چهارگانه سالم سازی سبزی و میوه الزامی است و توصیه می‌شود از سالاد و سبزی بسته بندی شده با پروانه ساخت از وزارت بهداشت استفاده شود.

تمامی افرادی که مشغول خدمت به معتکفین هستند به ویژه افرادی که در امر تهیه و توزیع غذا دخالت دارند بایستی ضمن رعایت کامل بهداشت فردی از ماسک و دستکش مناسب به طور مستمر در حین خدمت استفاده کنند؛ رعایت عدم استعمال دخانیات در محل مراسم به دلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد کردن افراد در ابتلا به ویروس الزامی است؛ نظارت دقیق بر اجرای پروتکل پیشگیری و مراقبت از بیماری‌های تنفسی توسط خدام و مسئولین برگزاری مراسم صورت پذیرد؛ معتکفین از وسایل مانند قرآن و کتب ادعیه، مهر، سجاده، تسبیح و چادر و نظایر آن به صورت شخصی استفاده کنند و همه وسایل عمومی اعم از مهر و تسبیح، کتب ادعیه، قرآن، میز و صندلی سالمندان. عبا و چادر مشترک و ... جمع آوری شوند.