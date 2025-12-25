مدیر انتشارات قدیانی گفت: افزایش قیمت کاغذ، کتاب را به کالایی لوکس تبدیل می‌کند و فرهنگ مطالعه را کم رنگ می‌کند.

نادر قدیانی ناشر کتاب‌های کودک و نوجوان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به رشد افسارگسیخته قیمت کاغذ در ماه‌های اخیر افزود: ادامه این روند می‌تواند سرانه مطالعه را به شدت کاهش دهد و کتاب را به کالایی لوکس برای اقشار متوسط و پایین جامعه تبدیل کند.

وی گفت: در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ دوران شکوفایی نشر و کتاب‌خوانی در کشور رقم خورد، اما امروز قیمت یک بند کاغذ به بیش از دو برابر رسیده و در نتیجه بهای تمام‌شده کتاب چنان بالا رفته که حتی کتاب‌خوان‌های حرفه‌ای هم از خرید باز می‌مانند.

قدیانی با تاکید بر اهمیت ارتقاء فرهنگ جامعه به ویژه نسل جدید افزود: همانطور که برای مسائل جسم و غذای روحمان دقت می‌کنیم و توجه بیشتری داریم، باید برای روح فرهنگمان که واجب‌تر است، به اندازه همان مورد نیاز اهمیت دهیم، اما متأسفانه در عمل شاهد غفلت در این حوزه هستیم که مانع از پیشرفت و عدالت فرهنگی در سطح جامعه می‌شوند.

وی گفت: با این افزایش نرخ کتاب، این محصول فرهنگی دیگر جایی در سبد خرید خانواده‌ها نخواهد داشت و قشری که همیشه بهترین مخاطب آنها بوده، یعنی طبقه متوسط، از کتاب‌خوانی فاصله می گیرند.

قدیانی افزود: در سال‌های گذشته کاغذ‌های تحریری بسیاری در بنادر تجاری توقیف شده و با آزادسازی این محموله ها، تا مدتی این بحران کمبود کاغذ در کشور برطرف می‌شود.

این ناشر کودک و نوجوان با اشاره به شرایط سخت تولید کتاب گفت: حمایت دولت از ناشران در خصوص توضیع کاغذ در سال گذشته بسیار کم بوده و این موضوع باعث کاهش تولید کتاب شده است.

«مجموعه قصه‌های تصویری از هزار و یک شب»، «قصه‌های تصویری از مشاهیر»، «دایره المعارف سبک زندگی اهل بیت»، «رساله احکام جوانان» و «کتاب آموزشی کارگاه نقاشی» از جمله مجموعه آثار انتشارات قدیانی است.