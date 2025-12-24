در نشست شورای مدیران سازمان ملی زمین و مسکن، با بررسی گزارش‌های ارزیابی عملکرد و حکمرانی داده‌محور، بر بهبود کیفیت خدمات، پرداخت‌های مبتنی بر عملکرد و افزایش رضایتمندی مراجعان تأکید شد.

تمرکز شورای مدیران سازمان ملی زمین و مسکن بر شفافیت عملکرد و ارتقای پاسخگویی

تمرکز شورای مدیران سازمان ملی زمین و مسکن بر شفافیت عملکرد و ارتقای پاسخگویی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جلسه شورای مدیران سازمان ملی زمین و مسکن با محوریت ارزیابی عملکرد و ارتقای نظام پاسخگویی برگزار شد.

علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در این نشست پرداخت کارانه ادارات کل بر اساس عملکرد واقعی را از اولویت‌های مدیریتی عنوان کرد و این رویکرد را زمینه‌ساز شفافیت مالی، افزایش بهره‌وری و استقرار حکمرانی داده‌محور دانست.

نبیان بر اهمیت توجه هم‌زمان به شاخص‌های عمومی و اختصاصی در ارزیابی عملکرد سازمان تأکید کرد و افزود: گستردگی مأموریت‌های سازمان ملی زمین و مسکن، ضرورت ارزیابی دقیق و منسجم را دوچندان می‌کند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن همچنین تأمین نیروی انسانی متخصص و تعیین تکلیف نیروهای مأمور را از برنامه‌های جدی منابع انسانی برشمرد.

در این نشست، افزایش سطح کمی و کیفی پاسخگویی به ارباب‌رجوع به‌عنوان عامل مهم ارتقای رضایتمندی مردم مطرح شد.

در ادامه، حمیدرضا عابدی به‌عنوان مدیر جدید روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن معرفی شد. نبیان نقش روابط عمومی را در انعکاس صحیح عملکرد سازمان به افکار عمومی و رسانه‌ها کلیدی دانست.

همچنین گزارش‌های مرتبط با پرداخت مبتنی بر عملکرد، حکمرانی داده‌مبنا و ارزیابی شاخص‌های سال ۱۴۰۵ بررسی شد.