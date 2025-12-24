به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کشورمان که در رقابت‌های جهانی هند عنوان قهرمانی را به دست آورده بود، بامداد امروز چهارشنبه (۳ دی) به کشور بازگشت.

در رشته‌های تیمی زورخانه‌ای، چرخ تیز، چرخ چمنی، سنگ، میل بازی و میل گیری سنگین، ایران به نشان طلا و در رشته کباده به نشان نقره دست پیدا کرد.

در بخش کشتی پهلوانی نیز، در ۵ وزن تیم ایران با کسب ۲ نشان طلا، ۲ برنز و یک عنوان پنجمی به کار خود پایان داد.