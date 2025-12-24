مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری ضمن تأیید اوج تردد در مرز آستارا اعلام کرد: بر اساس توافق جدید با طرف آذربایجانی، ظرفیت عبور روزانه به ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه کامیون افزایش یافته است و امید است این صف‌ها در دو تا سه روز آینده رفع شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، در برنامه «ارتباط زنده» شبکه خبر ، به تشریح وضعیت ترافیک سنگین در پایانه مرزی آستارا پرداخت.

هدایتی با اذعان به اوج تردد فصلی در این مرز، دلایل اصلی را افزایش تقاضا برای صادرات به روسیه و همچنین ماهیت فصلی محموله‌های یخچالی دانست. با این حال، وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌ها، از توافقات جدید برای رفع انسداد خبر داد.

توافق جدید با آذربایجان برای افزایش ظرفیت

مدیرکل دفتر ترانزیت با اشاره به اینکه نشست مرزی روز جاری با طرف آذربایجانی برگزار شده است، اعلام کرد: دو هیئت از تهران و باکو به مرز اعزام شده‌اند تا اجرای توافقات اخیر را پیش ببرند. هدایتی در این خصوص گفت: «طبق توافق صورت گرفته، عبور روزانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه کامیون در هر دو سمت مرز آستارا صورت خواهد گرفت و پیش‌بینی می‌کنیم ظرف دو تا سه روز آینده مشکل صف فعلی برطرف شود.»

توضیح نحوه عملکرد نوبت‌دهی مجازی

وی همچنین در پاسخ به سؤال مجری برنامه در رابطه با عملکرد سامانه نوبت‌دهی، توضیح داد: این سامانه به طور موثر برای کامیون‌های ترانزیتی با مبدأ دور (مانند بندرعباس) استفاده می‌شود که نیازی به حضور فیزیکی زودهنگام در آستارا ندارند. اما کامیون‌های حامل مواد کشاورزی که با ناوگان یخچالی خارجی حمل می‌شوند، پس از بارگیری از سردخانه‌های محلی، ملزم به حضور فیزیکی در پایانه برای خروج هستند که همین امر باعث تراکم موقت در ورودی سایت پس‌کرانه می‌شود.