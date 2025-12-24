پخش زنده
نماز جمعه این هفته تهران به امامت حجتالاسلام والمسلمین سید احمد خاتمی در مصلای امام خمینی (ره) اقامه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نماز عبادی ـ سیاسی جمعه این هفته پنجم دیماه تهران به امامت حجتالاسلام والمسلمین سیداحمد خاتمی در مصلای امام خمینی (ره) اقامه میشود.
طبق روال دربهای مصلی از ساعت ۱۰:۳۰ بر روی نمازگزاران گشوده خواهد شد و برنامهها از ساعت ۱۱ آغاز میشود.
مهد معارفی آدینه و کانون دانش آموزی هر هفته میزبان کودکان و نوجوانان دختر و پسر در بخشهای مختلف، قرآنی، علمی، مهارتی، بازی و سرگرمی میباشد.
فرصت استفاده از مشاوره ازدواج، خانواده و کودک توسط متخصصین «مرکز مشاوره عطر زندگی» در حاشیه نماز جمعه برای نمازگزاران فراهم است.