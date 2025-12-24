پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان از پیشرفت مطلوب طرحهای نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: بیش از ۱۳ هزار واحد مسکن حمایتی در استان تا پایان امسال تکمیل و آماده بهرهبرداری میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان از روند رو به رشد اجرای طرحهای مسکن در استان خبر داد.
سعید شاهینفر با اشاره به اهمیت برنامهریزی در بخش مسکن، اقدامات وزارت راه و شهرسازی را مؤثر ارزیابی کرد و گفت: سهم استان زنجان در قانون جهش تولید مسکن، احداث حدود ۶۸ هزار واحد بوده است.
به گفته شاهینفر، از این تعداد ۱۲ هزار واحد خودمالکی با پیشرفت فیزیکی ۶۲ درصد در حال اجرا است و ۹ هزار واحد در بافت فرسوده با ۳۱ درصد پیشرفت و ۲۰ هزار واحد روستایی با ۸۵ درصد پیشرفت دنبال میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان از اجرای ۲۷ هزار واحد مسکن حمایتی در استان خبر داد.و افزود: از این میزان، ۲۰ هزار واحد به صورت انبوهسازی در دست اجرا قرار دارد.
شاهینفر اعلام کرد: حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ واحد از اینطرح ها تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد و ۶ هزار واحد دیگر از مسکن حمایتی نیز سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
وی تأکید کرد: هدف اصلی دولت، تسهیل ساخت مسکن و حمایت از قشرهای مختلف بهویژه دهکهای کمدرآمد است.