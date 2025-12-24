پخش زنده
وزیر آموزش و پرورش گفت: شیر در همه مدارس ابتدایی دولتی استانها توزیع شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون شیر در همه مدارس ابتدایی استانها توزیع شده و در تهران نیز در مدارس ابتدایی دولتی این کار صورت گرفته است.
وی همچنین با بیان اینکه سه و نیم میلیون دانشآموز ابتدایی در یک روز از شبکه شاد استفاده کردند، گفت: با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بزودی شبکه شاد ارتقاء خواهد یافت تا کندی آن رفع شود.
وزیر آموزش و پرورش همچنین گفت: آموزش مجازی از سالها قبل دنبال شده است و برنامه آن روشن است.