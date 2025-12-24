کتاب «تنها گریه کن» روایت مادر شهید ۱۶‌ساله، محمد معماریان، است که توسط اکرم اسلامی به رشته تحریر درآمده و خاطرات اشرف‌السادات منتظری را بازگو می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این اثر به مناسبت سالروز شهادت این نوجوان قمی در ۶ دی‌ماه ۱۳۶۵ در برنامه «کتاب فرهنگ» امشب ۳ دی ماه بررسی می‌شود تا روایت ماندگار از عشق، ایثار و ولایت‌پذیری مادری که فرزندش را در عملیات کربلای ۴ تقدیم انقلاب کرد بازخوانی شود.

برنامه «کتاب فرهنگ» چهارشنبه سوم دی‌ماه، ساعت ۲۰ تا ۲۱، به بررسی و معرفی رمان «تنها گریه کن» می‌پردازد.

این کتاب که توسط اکرم اسلامی تألیف و در انتشارات حماسه‌یاران‌به چاپ رسیده، زندگی اشرف‌السادات منتظری، مادر شهید محمد معماریان را روایت می‌کند.

شهید محمد معماریان نوجوان ۱۶ ساله‌ای است که در بیستم مرداد ۱۳۴۹ در قم به دنیا آمد، او در ۱۲ سالگی به بسیج پیوست و در ۱۳ سالگی راهی جبهه شد.

در عملیات کربلای ۴، زمانی که از بین هزار نفر به ۳۰۰ خط‌شکن نیاز بود، داوطلب شد و سرانجام در نهرخین شلمچه به شهادت رسید.

محسن باقری اصل کارشناس این برنامه کتاب «تنها گریه کن» را که در دو بخش اصلی تنظیم شده است بررسی می‌کند و در بخش نخست به مبارزات انقلابی خانم منتظری در قم و تهران می‌پردازد و بخش دوم کتاب که به خاطرات او از دوران جنگ ، شهادت فرزندش و فعالیت‌های سازنده‌اش پس از جنگ اختصاص را مرور می‌کند.

یکی از نقاط عطف این روایت، تشریح لحظه تشییع و تدفین شهید توسط مادرش است که خاطرات خانم منتظری پخش می‌شود در این بخش او همچنین به وصیت پسرش اشاره می‌کند: «محمد به من گفت: اگر شهید شدم، گریه نکن و اگر گریه کردی، جلوی چشم دیگران نباشد. در تنهایی هر چه خواستی گریه کن.»

برنامه «کتاب فرهنگ» با کارشناسی حضوری محسن باقری اصل و با حضور مهمانان و بخش‌های متنوعی از جمله معرفی کتاب، پخش متن‌خوانی، پخش سخنان مادر شهید و گزارش مردمی همراه خواهد بود.

محمدرضا حاج‌حیدری تهیه کنندگی ، حامد موسوی گویندگی و مطهره آخوندی سردبیری و نویسندگی این برنامه را بر عهده دارند.

این برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ چهارشنبه‌ها به بررسی رمان اختصاص دارد و ساعت ۲۰ به صورت زنده از رادیو فرهنگ پخش می شود.