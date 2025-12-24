پخش زنده
رئیس سازمان ثبت احوال همزمان با سوم دی، روز ثبت احوال گفت: تمامی کارتهای هوشمند ملی تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر است و ارائه خدمات مرتبط با این کارتها بدون وقفه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ هاشم کارگر در گفتوگو با خبرنگار گفت: از آغاز طرح صدور کارت هوشمند ملی در سال ۱۳۹۱ تاکنون بیش از ۶۷ میلیون نفر برای دریافت کارت ثبتنام کردهاند که بیش از ۶۴ میلیون کارت صادر شده است.
وی افزود: با تکیه بر ظرفیت شرکتهای دانشبنیان داخلی، بدنه کارتهای ملی به صورت بومی در داخل کشور تولید میشود و از سال ۱۴۰۱ صدور کارتها با استفاده از این بدنههای داخلی انجام میشود.
رئیس سازمان ثبت احوال گفت: ارائه خدمات مبتنی بر شماره سریال کارتهای هوشمند ملی تا پایان سال ۱۴۰۵ ادامه دارد و این کارتها به طور کامل معتبر هستند.
هاشم کارگر در پایان از صدور بیش از ۲ میلیون و ۲۱۸ هزار شناسنامه جدید و تعویض شناسنامههای قدیمی به صورت مکانیزه در ۹ ماه نخست سال جاری خبر داد و اعلام کرد این روند بدون وقفه ادامه دارد.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور همچنین درباره گلایههای مکرر مردم درباره کیفیت نامطلوب عکس کارت ملی گفت: دستورالعملی چند ماه قبل صادر شده که بر اساس آن، مانیتوری مقابل شهروند قرار میگیرد و تنها پس از تأیید خود فرد، عکس نهایی ثبت و روی کارت درج میشودکه از این پس، تصویر با رضایت شهروند ثبت خواهد شد.