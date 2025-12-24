نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه مرند با انتقاد از وضعیت نامناسب معیشتی و افزایش روزافزون گرانی‌ها گفت: گرانی‌های افسارگسیخته معیشت مردم را تحت فشار قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی در جلسه شورای اداری شهرستان مرند اظهار کرد: متأسفانه گرانی‌ها در جامعه به‌صورت رها و افسارگسیخته ادامه دارد و هر روز بر فشار اقتصادی وارد بر مردم افزوده می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم کنترل جدی بازار و قیمت‌ها از سوی دولت افزود: نباید همه مشکلات کشور را فقط به دشمنان خارجی نسبت داد؛ بلکه باید بپذیریم که کم‌کاری و ضعف عملکرد برخی مسئولان دولت خسارات جبران‌ناپذیری به کشور وارد کرده است. مسئولان باید بیش از گذشته با تلاش، جدیت و احساس مسئولیت در جهت رفع مشکلات مردم گام بردارند.

امام جمعه مرند در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مصرف صحیح بیت‌المال در ادارات تأکید کرد و توجه ویژه دستگاه‌های اجرایی به رعایت انضباط مالی و اهمیت دادن به مناسبت‌های تقویمی و فرهنگی را خواستار شد.

فرماندار مرند هم در این نشست با اشاره به روند اجرای طرحهای عمرانی گفت: در حال حاضر پروژه‌های متعددی به ارزش حدود پنج هزار میلیارد تومان در شهرستان مرند در حال اجرا است که این موضوع نشان‌دهنده عزم و همت دولت برای حل مشکلات مردم و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است.

زاهد محمودی افزود: این طرحها شامل طرح‌های ملی، استانی و شهرستانی و با هدف توسعه زیرساخت‌ها و بهبود شرایط زندگی شهروندان در حال پیگیری است.