به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مهدی زارع خفری گفت: با تلاش شبانه روزی سیمبانان و گروه‌های عملیاتی این شرکت در طی فعالیت سامانه بارشی اخیر، شاهد استمرار تامین برق و خدمت رسانی به مشترکان استان بودیم و موارد اتفاقاتی و حوادث شبکه برق در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شد.

وی با بیان اینکه اقدامات و تمهیدات لازم برای حفظ پایداری شبکه توزیع برق مشترکان استان فارس در فصل زمستان صورت گرفته است، افزود: با رصد دائمی تغییرات جوی استان و تجهیز گروه‌های عملیاتی اتفاقات به خودرو و ابزار کار مناسب و در نظر گرفتن نیرو و تجهیزات پشتیبان، آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط جوی زمستان و تامین رفاه و آرامش شهروندان وجود دارد.

وی بر نقش مهم سیمبانان در نگه‌داشت و پایداری شبکه‌های توزیع برق در طول بارش‌های اخیر تاکید کرد و بیان داشت: سیمبانان در شرایط مختلف آب و هوایی و به ویژه در شرایط بحران‌های طبیعی و اقلیمی همواره پای کار هستند و با توانمندی‌های خود در شرایط کاری دشوار، با جان و دل و به صورت شبانه‌روزی در تلاش هستند تا خللی در برق رسانی به مردم ایجاد نشود.