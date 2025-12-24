پخش زنده
از بین دانش آموزان همدانی، کنشگرانی انتخاب و آموزش داده شدهاند، تا دانش آموزان آسیب پذیر را شناسایی و معرفی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان، با محوریت طرح نماد (نظام مراقبت از آسیبهای اجتماعی دانش آموزان) گفت: گسترش بی ضابطه استفاده از فضای مجازی بین کودکان و نوجوانان، بدون محدودیت و توجه به خطرات این فضا، بزرگترین تهدید برای دانش آموزان است که باید چاره اندیشی شود.
محمد معینی، اعتیاد، خودزنی و خودکشی را از دیگر آسیبهای اجتماعی بین دانش آموزان برشمرد، افزود: در طرح نماد، وظایفی برای نهادهای مختلف پیش بینی و ابلاغ شده است.
او همچنین با اشاره به اجرای طرح قاضی مدرسه و اعزام قضات به مدارس برای آموزش مسائل حقوقی و تهدیدهای اجتماعی به دانش آموزان، به صدا و سیما پیشنهاد داد، گزارشی در این زمینه تهیه و پخش شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان هم با اشاره به اینکه در طرح نماد دانش آموزان اول ابتدایی تا یازدهم غربالگری میشوندگفت: پس از غربالگری دانش آموزان، به ۴ قسمت و ۴ رنگ تقسیم میشوند و دانش آموزانی که در رنگ قرمز قرار میگیرند، پس از مصاحبه تشخیصی برای درمان به نهادهای مربوطه ارجاع داده میشوند.
رسول شیدایی افزود: سامانه ۱۵۷۰ هم برای مشاوره عموم دانش آموزان و اولیاء فعال است و ماهانه بین ۹۰۰ تا هزار تماس از سوی مردم استان با این سامانه برقرار میشود.
در این نشست پیشنهاد شد، کارشناس و رابطان اختصاصی در مناطق مختلف استان، برای ارتباط با مدارس و نهادهای مربوطه پیش بینی شود.