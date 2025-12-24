اجرای طرح های تازه نفتی در استان پیش از پایان سال
استاندار ایلام از کلید خوردن عملیات اجرایی دو میدان نفتی جدید در استان تا پیش از پایان امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در آیین معرفی دبیر اندیشکده حکمرانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در استان، با اشاره به اینکه ایلام، ۱۲ میدان نفتی کشف شده دارد که تاکنون هشت میدان آن توسعه یافته است اظهار داشت: مرحله دوم میدان نفتی «آذر» و میدان نفتی «چنگوله» دو طرح جدیدی هستند که بهزودی وارد مرحله اجرا میشوند تا بر شمار میدانهای فعال استان افزوده شود.
وی در ادامه به تشریح دیگر ظرفیتهای اقتصادی استان پرداخت و عنوان کرد: پس از ۲۲ سال انتظار، مرز «چیلات» در شهرستان دهلران به عنوان دومین مرز فعال استان بازگشایی شد و زیرساختهای سومین مرز در منطقه «هلاله شمالی» نیز در حال آمادهسازی است.
کرمی با اشاره به تحولات منطقه آزاد تجاری مهران یادآور شد: پس از سالها وقفه، اعضای هیأتمدیره این منطقه مشخص شدهاند و کارهای اجرایی آن بهزودی آغاز خواهد شد و این منطقه در کنار ظرفیتهای نفت، گاز، کشاورزی و گردشگری، از پیشرانهای توسعه استان به شمار میرود.
استاندار ایلام در ادامه هدف از برگزاری این نشست را تبیین جایگاه اندیشکدههای حکمرانی دانست و اعلام کرد: ایلام افزون بر منابع خدادادیِ روزمینی و زیرزمینی، از نیروی انسانی کارآمد و دانشآموخته برخوردار است که باید توانمندی آنان با ساختارهای اجرایی پیوند بخورد.
وی با تاکید بر اینکه نگاهها باید از «بیان مشکل» به «حل مسئله» تغییر یابد، مطرح کرد: برای پیشرفت استان نیاز داریم که ظرفیتهای علمی، نخبگان و دانشگاهیان در کنار مدیریت اجرایی قرار گیرد.
کرمی بیان کرد: اگر فاصله میان جامعه دانشگاهی و بدنه اجرایی پر شود، دانش و تجربه درهم میآمیزد و چالشها به شیوهای اصولی برطرف میشود.
استاندار ایلام افزود: اندیشکدههای حکمرانی میتوانند با ارائه پیشنهادها و راهکارهای اصلاحی، به بهبود سامانهها و افزایش شفافیت و پاسخگویی کمک کنند.
وی تاکید کرد: در همه کارگروهها و شوراهای استانی بر حضور استادان دانشگاه و صاحبنظران پافشاری داریم تا تصمیمها و برنامهریزیهای منسجمی برای رفع کاستیها انجام شود.
کرمی با اشاره به تجربه موفق مشارکت عمومی در رویدادهای گوناگون تصریح کرد: باور داریم که با ارتباط پیوسته با نخبگان میتوان مسائل را رصد و درمان کرد و دانشگاهیان همچنین میتوانند با واکاوی مسائل و ارائه دیدگاههای کارشناسی در رسانهها، نقشی اثرگذار در فضای عمومی داشته باشند و نقدها را در فضایی علمی مطرح کنند.
استاندار ایلام همچنین گردشگری را از دیگر توانمندیهای برجسته استان برشمرد و گفت: تاکنون هفت نشست مرزی با استانهای همسایه در کشور عراق برگزار و ۱۲ نمایشگاه صنایعدستی در آن استانها برپا شده و سیزدهمین نمایشگاه نیز بهزودی در خاک عراق برگزار میشود.