بر اثر انفجار و آتشسوزی کپسول پیکنیک در یکی از منازل مسکونی واقع در منطقه باغ معروف تبریز، چهار نفر از اعضای خانواده دچار مصدومیت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی تبریز با اعلام این خبر گفت: بررسیهای اولیه نشان میدهد نشت گاز مایع از پیکنیک موجب انفجار شده که در پی آن بخشی از در و پنجرههای این واحد مسکونی دچار آسیب شده است.
جانفشان نوبری با اشاره به وضعیت مصدومان گفت: در این حادثه که امروز روی داد یک زن، یک مرد و دو دختر بچه دچار آسیبهای سطحی شدند که پس از انجام اقدامات اولیه به اورژانس انتقال یافتند.