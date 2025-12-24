نشان برجسته‌ تاریخ فرهنگ و هویت اراک و استان مرکزی در مدرسه علمیه امام خمینی متبلور است.

مدرسه امام خمینی، نمادی از دویست سال فرهنگ و هویت

مدرسه امام خمینی، نمادی از دویست سال فرهنگ و هویت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدرسه علمیه امام خمینی نشان برجسته‌ای از تاریخ فرهنگ و هویت اراک و استان مرکزی است.

سرپرست میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی به خبرگزاری صداوسیما گفت: بنای مدرسه علمیه امام خمینی در مجوعه تاریخی بازار اراک و همزمان با احداث شهر اراک بنا شده و با قدمت بیشتر از ۲۰۰ سال از بنا‌های هویتی استان مرکزی است.

حسین محمودی افزود: بنای این مدرسه دارای چهار ایوان که دو ایوان استاد و شاگرد در شمال و جنوب این بنا از شاهکار‌های معماری اسلامی ایرانی است که تزیینات آجری کاشی کاری و گچبری بر زیبایی‌های آن افزوده است.

حجت الاسلام والمسلمین سید احمد میرمهدی مدیر حوزه علمیه امام خمینی هم گفت: این مدرسه محل تحصیل، تدریس و درس و بحث علمای بزرگی نظیر حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، حضرت امام خمینی، آیت الله اراکی و آیت الله گلپایگانی بوده است.