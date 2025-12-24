به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس پلیس راهور مشهد گفت: با توجه به فرونشست زمین در بخشی از بلوار حر، تردد خودروها در این مسیر میسر نیست و رانندگان می توانند بلوار قمر بنی هاشم (ع) را جایگزین مسیر بلوار حر کنند.

سرهنگ محسن موسی آبادی با بیان اینکه عوامل شهرداری اعلام کرده‌ اند تا ساعتی دیگر این مسیر بازگشایی خواهد شد، اضافه کرد: هم اکنون نیروهای راهور در مسیر مستقر شده اند و به هدایت ترافیک مشغول هستند.

بر اساس اعلام پلیس راهور در نیمه دوم سال روزانه هفت میلیون و ۵۰۰ هزار سفر درون شهری در کلانشهر مشهد انجام می‌ شود که ۶۰ درصد آنها با خودرو شخصی، حدود ۲۰ درصد با اتوبوس، نزدیک به ۱۵ درصد با تاکسی و ۶ درصد نیز با مترو است.