علاقهمندان تا ۲۰ دی ماه می توانند در جشنواره جایزه ملی جوان نام نویسی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان ؛ وزارت ورزش و جوانان، فراخوان «جایزه ملی جوان سال ۱۴۰۴» را ویژه جوانان ایرانی ۱۸ تا ۳۵ سال سراسر کشور اعلام کرد.
این جشنواره در چهار بخش اجتماعی و خدمت، علمی و فناوری، فرهنگی و هنری، و ورزش و سلامت برگزار میشود.
علاقهمندان تا ۲۰ دی ماه فرصت دارند با مراجعه به سایت javanplus.ir اطلاعات تکمیلی را دریافت کرده و در جشنواره ثبتنام کنند.
هدف این جایزه، حمایت از جوانان موفق و تلاشگر در زمینههای مختلف و معرفی آنها به جامعه است.