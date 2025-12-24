استاندار لرستان:
۲۳ همت پروژه در مناطق ویژه اقتصادی لرستان در حال اجرا است
استاندار لرستان گفت: ۲۳ همت پروژه در مناطق ویژه اقتصادی خرمآباد و بروجرد توسط بخش خصوصی در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، استاندار لرستان در دیدار با رییس و کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن تأکید بر اجرای برنامه پیشران توسعه استان و تأمین منابع مالی متفاوت برای اجرای این طرحها، افزود: هم اکنون ۱۸ همت طرح درمنطقه ویژه اقتصادی خرم آباد در زمینه کود کلات، اسید فسفریک و پنج همت طرح نیز در شهرستان بروجرد در حوزه سیلیس، فروسیلیس، منگنز و تولید پروفیلهای سبک ساختمانی در حال اجرا است.
سید سعید شاهرخی ادامه داد: در سایر شهرستانهای استان از جمله الیگودرز نیز شاهد سرمایه گذاریهای ویژه بخش خصوصی هستیم و مسیر اجرای آنها نیز به صورت ویژه پیگیری میشود.
استاندار لرستان بابیان اینکه استان در زمینه جذب منابع مالی دولتی در سطح کشور بسیار موفق عمل کرده است، اظهار کرد: این اعتبارات پاسخگوی منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای پیشران و اولویت دار استان نخواهد بود و لازم است از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای طرحهای بزرگ استفاده کنیم.
شاهرخی با بیان اینکه لرستان به معنی واقعی کلمه بهشت سرمایه گذاری است، اضافه کرد: برای همه کسانی که دغدغه سرمایه گذاری و کار و تولید دارند، لرستان سرزمینی با امنیت بالای سرمایه گذاری است و شاخصهای امنیتی این موضوع را به خوبی نشان میدهد.
وی یادآور شد: باتوجه به محدودیت منابع مالی دولتی، تحریمها و شرایط ویژه منطقه جذب سرمایهگذار بخش خصوصی در اولویت قرار دارد و برای تحقق این موضوع باید دستگاههای اجرایی به استقبال سرمایه گذاران بخش خصوصی بروند.