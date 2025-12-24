پخش زنده
در نشست کارگروه تنظیم بازار استان مصوب شد واحدهایی که در عرضه اقلام تنظیم بازار دچار تخلف شوند بدون طی شدن مراحل اخطار و جریمه، با هماهنگی دادستان از همان ابتدا مهر و موم شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد دراین نشست ادارات و سازمانهای صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات و اصناف موظف شدند نظارتهای خود بر بازار بخصوص بازار مرغ، برنج، میوه و سایر اقلام اساسی را تشدید کنند.
در نشست کارگروه تنظیم بازار تصویب شد، علاوه بر تشدید جریمه ها، در صورت تشخیص و درخواست گشت نظارت با دستور دادستانی، واحد متخلف پیش از اخطار و جریمه، در وهلهی نخست پلمب شود.
در اجرای این طرح یزد به چهار منطقه تقسیم شده است و بازرسی و سرکشی از واحدهای مرتبط با دقت و سرعت زیاد انجام خواهد شد.
بابایی استاندار در این نشست با اشاره به لزوم توجه بیشتر در حوزه نظارت بر بازار گفت: باید این نظارتها به گونهای باشد که اثرات آن برای مردم ملموس باشد.