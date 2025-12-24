پخش زنده
استاندار سمنان گفت :مدیریت سوخت و انرژی استان باید منسجم، پاسخگو و با کمترین آسیب به تولید انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، محمدجواد کولیوند، در جلسه کارگروه مدیریت مصرف سوخت با تأکید بر ضرورت مدیریت عادلانه و هوشمندانه انرژی در استان گفت: هیچگونه محدودیتی در بخشهای برق و گاز نباید بدون تصمیم کارگروه و اطلاعرسانی قبلی در شرایط واحدهای حساس و حیاتی استان اعمال شود.
وی گفت: کارگروه مدیریت سوخت باید بهصورت منظم و حتی هفتگی تشکیل شود و لازم است مصوبات اخذ شده بدون وقفه اجرا شود.
استاندار سمنان درخصوص مدیریت مصرف در ادارات گفت: ادارات باید از کنتورهای هوشمند، کاهش مصرف در ساعات غیرضروری و استفاده از نور طبیعی بهره بگیرند و دستگاههایی که از انرژی خورشیدی استفاده میکنند، در اولویت معافیت از محدودیتهای آتی بوده و بانکها نیز مشمول دستورالعملهای مدیریت مصرف می شوند.
محمدجواد کولیوند، با بیان اینکه مراکز درمانی و خدماتی، بیمارستان ها و اورژانس ها مستثنی از اعمال محدودیت ها هستند تصریح کرد: در خصوص پارکها و فضاهای عمومی نیز بهگونهای مدیریت شود که هم صرفهجویی رعایت شود و هم مسائل امنیتی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر هماهنگی کامل شرکتهای گاز و برق گفت: اعمال محدودیت گاز و برق باید کاملاً هماهنگ باشد تا از بروز مشکلات مضاعف جلوگیری شود. همچنین هوشمندسازی شبکهها بهویژه در شهرکهای صنعتی میتواند نقش مهمی در مدیریت هدفمند انرژی داشته باشد.
استاندار با تأکید بر شناسایی واحدهای حساس و حیاتی استان افزود: صنایع حساس و حیاتی استان باید بهصورت دقیق شناسایی و به شرکتهای گاز و برق اعلام شوند
محمدجواد کولیوند، با اشاره به توسعه ساختوساز و افزایش فعالیتهای صنعتی گفت: افزایش مصرف انرژی بهمعنای اسراف نیست، بلکه نتیجه طبیعی توسعه، ساختوساز، صدور مجوزهای جدید و گسترش شهرکهای صنعتی است و این موضوع باید بهدرستی برای مردم تبیین شود.
وی همچنین بر تشویق صنایع پیشرو در مدیریت انرژی تأکید کرد و اظهارداشت: واحدهایی که با اصلاح فرآیندها یا استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، مصرف خود را کاهش دادهاند باید مشمول مشوقها شوند تا انگیزه سرمایهگذاری و توسعه از بین نرود.
استاندار سمنان بر ضرورت اطلاعرسانی گسترده در حوزه صرفهجویی انرژی و فرهنگ سازی در این خصوص به ویژه در مدارس و مراکز مذهبی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: شورای اطلاعرسانی استان با استفاده از همه ظرفیتها از جمله صدا و سیما، رسانهها، پایگاههای خبری، سایتها و فضای مجازی برای اطلاعرسانی دقیق و شفاف که نقش کلیدی در فرهنگ سازی جامعه دارد در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.