مدیرکل گمرک استان اردبیل اعلام کرد: میزان صادرات کالا از مرکز استان و پایانه مرزی بیلهسوار از اول سال جاری تا پایان آبان ماه به ارزش ۱۷۳ میلیون دلار بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد افزایش یافته و صادرات تولیدات صنعتی در مقایسه با محصولات کشاورزی هم رو به رشد است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، عمران احمدی روز اظهار کرد: طی هشت ماه یاد شده میزان صادرات کالا از استان از نظر وزن ۲۷۷ هزار تن بوده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: کالاهای صادراتی استان اردبیل شامل تولیدات کشاورزی و صنعتی است و محصولات کشاورزی شامل میوه، سبزی و ترهبار و کالاهای صادراتی صنعتی استان نیز شامل نئوپان، توپ ورزشی، صنایع فلزی و شیشه آلات بوده است.
مدیرکل گمرک استان اردبیل درباره حمایتهای گمرک از صادرکنندگان و بازرگانان گفت: تامین انبار اختصاصی تخلیه و بارگیری و ترانشیت برای کالاهای صادراتی و ارزیابی در محل، نوبت بندی در پایانه مرزی برای تسریع و تسهیل خروج کالا از خدمات گمرک به صادرکنندگان بوده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نیز در خصوص حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی دارای محصولات صادرات محور در استان گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی دانش بنیان در صدر واحدهای مورد حمایت قرار دارند، زیرا ارزش افزوده بیشتری برای استان و کشور میآورند.
رامین صادقی ادامه داد: در حوزه تامین ارز و سرمایه در گردش نیز از تولیدکنندگان صادرات محور حمایت میکنیم و طی جلساتی که با رایزنهای اقتصادی و صادرکنندگان داشتیم، کشورهایی که به کالاهای تولیدی ما نیاز دارند را احصا و به آنها معرفی کردیم و این امر سبب تسهیل روند صادرات شده است.