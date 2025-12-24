پخش زنده
در هفته هشتم لیگ برتر والیبال کشور تیم فولاد سیرجان توانست در سه ست پیاپی پیکان تهران را شکست دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در هفته هشتم لیگ برتر والیبال کشور تیم والیبال فولاد سیرجان در تهران توانست تیم پیکان تهران را در سه ست پیاپی و با نتیجه 25بر23 و 25 بر 19 و 25بر 14از پیش روی بردارد.با این پیروزی فولاد سیرجان همچنان به صدر نشینی خود ادامه میدهد.
هفت هفته از رقابتهای لیگ برتر والیبال ایران سپری شده و تیم فولاد سیرجان با حداکثر برد و کسب هفت پیروزی متوالی، مقتدرانه در صدر جدول قرار دارد. فولاد تنها تیم بدون شکست مسابقات تا این مقطع محسوب میشود و بار دیگر خود را بهعنوان یکی از اصلیترین مدعیان قهرمانی معرفی کرده است. پس از فولاد، تیم شهداب یزد در جایگاه دوم جدول قرار دارد؛ تیمی که هفته گذشته مقابل سپاهان نخستین شکست فصل خود را تجربه کرد و همچنان تعقیبکننده جدی صدرنشین است.
در کنار رقابت تیمی، آمارهای فردی نیز توجه هواداران والیبال را به خود جلب کرده است. در بخش بهترین حملهکنندگان لیگ برتر، محمد ولیزاده، مدافع میانی فولاد سیرجان، با ثبت ۵۱ امتیاز از حمله و آمار خیرهکننده ۸۰ درصد موفقیت، بهترین بازیکن لیگ در این بخش به شمار میرود. نکته جالب اینکه محمد موسوی، همتیمی فصل گذشته ولیزاده و فوقستاره والیبال ایران، با ۴۵ امتیاز از حمله و ۷۳ درصد موفقیت، در تعقیب او قرار دارد و رقابت جذابی میان این دو بازیکن شکل گرفته است.