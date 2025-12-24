پخش زنده
راهکارهای عملی مبارزه با ویروسها و حشرههای ناقل، به گلخانه داران استان همدان آموزش داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در همایش تخصصی بیماریهای ویروسی گلخانههای استان، تامین امنیت غذایی را از مهمترین وظایف این سازمان برشمرد.
داود تقی یی گفت: با توجه به گسترش بیماریهای ویروسی به ویژه پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در گلخانههای استان، این همایش با هدف افزایش آگاهی گلخانه داران استان برگزار شد.
اوبا تاکید بر راه حلهای ترکیبی و غیرشیمیایی برای مبارزه با آفات و رعایت بهداشت گلخانهها افزود: استفاده از سموم گیاهی، آخرین مرحله مبارزه با آفات است و در گلخانهها از سمومی استفاده میشود که سریع از محصولات دفع میشوند.
سیاوش باران ریز، رئیس اتحادیه مواد شیمیایی، کود و سم استان همدان هم گفت: گروههای تخصصی این اتحادیه به صورت رایگان بر گلخانههای استان نظارت میکنند.