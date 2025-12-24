به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شرکت گاز استان اعلام کرد: به علت انجام تعمیرات اضطراری جریان گاز در شهرک صنعتی خرمدشت- اندیشه یکم-مجتمع کارگاهی، ساختمان اداری، آتش نشانی و ساختمان هلال احمر روز شنبه ششم دی ماه از ساعت ۹ تا ۱۵ قطع خواهد شد.

از مشترکان در این مناطق درخواست می‌شود ضمن رعایت کامل نکات ایمنی، از بسته بودن شیر‌های وسایل گازسوز تا قبل از وصل مجدد گاز اطمینان حاصل کنند. ضمناً از دستکاری تجهیزات مربوطه همچون کنتور و رگلاتور نیز خودداری نمایند.

بلافاصله پس از اتمام عملیات، وصل مجدد گاز مشترکان از طریق مراجعه حضوری پرسنل امداد صورت خواهد پذیرفت؛ لذا به منظور رعایت کامل مسائل ایمنی در زمان وصل گاز حضور مشترکین در محل الزامی است.

مشترکان محدوده اعلام شده در صورت نیاز می‌توانند با شماره تلفن ۱۹۴ امداد شرکت گاز و یا شماره تلفن ۰۲۸۳۲۲۳۳۱۵۶ دفتر امداد اداره گاز تاکستان تماس بگیرند.