شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی نه تنها پایان یک مسیر نبود، بلکه آغازگر مکتب مقاومت در دلهای نسل جدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مشاور فرهنگی و رسانهای فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به نقش بیبدیل شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت: شهادت ایشان نه تنها پایان یک مسیر نبود، بلکه آغازگر مکتب مقاومت در دلهای نسل جدید شد،جوانانی که با بصیرت و ایستادگی، پرچم عزت و استقلال ملت را برافراشته نگاه خواهند داشت.
سردار حمیدرضا مقدمفر روز چهارشنبه در یادواره شهدای جنگ ۱۲ روزه استان زنجان با اشاره به جایگاه والای شهدا در فرهنگ اسلامی و انقلابی، تأکید کرد: زنده نگه داشتن یاد شهدا ارزشی همسنگ با خودِ شهادت دارد.
وی با اشاره به سالگرد شهادت سردار دلها با بیان اینکه شهید سلیمانی در بستر انقلاب اسلامی رشد کرد، در دامان امام خمینی(ره) بالید و با هدایت مقام معظم رهبری شکوفا شد، گفت: او داعش را نابود و شکست و ذلت را بر دشمن تحمیل کرد اما اثر شهادتش از خدمات دوران حیاتش بیشتر بود؛ چرا که پس از شهادت، سلیمانی تکثیر و به یک مکتب تبدیل شد که نسلهای مختلف از آن درس میگیرند.
مقدمفر با قدردانی از برگزارکنندگان یادواره شهدا و رسانهها بابت پوشش این مراسم، تأکید کرد: رسالت رسانهها در انتقال هنرمندانه فرهنگ ایثار و شهادت به نسلهای آینده بسیار بزرگ است و باید با ابزار هنر، انگیزههای شهدا همچون شوق لقاء الله، احساس تکلیف و ایستادگی در برابر دشمن را به نسلهای بعد منتقل کرد.
وی با اشاره به نقش مردم زنجان در دوران دفاع مقدس گفت: یگانهای زنجان به ایستادگی و خطشکنی معروف بودند، این استان با روحیه حسینی و عباسی، کارهای سخت را برعهده میگرفت و در مقاومت و ایثار زبانزد بود. امروز نیز شهدای مدافع حرم از این خطه درخشیدند و نام زنجان همچنان با مقاومت گره خورده است.
مقدمفر در بخش دیگری از سخنان خود به شهدای جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: این شهدا در برابر پلیدترین دشمنان یعنی رژیم صهیونیستی، آمریکا و متحدانشان ایستادگی کردند، بسیاری از آنان مظلومانه به شهادت رسیدند؛کل اعضای یک خانواده شهید شدند یا پدران و فرزندانی در برابر چشم یکدیگر جان باختند؛ این مظلومیت باید نسل به نسل منتقل شود.
وی با بیان اینکه در طول تاریخ اسلام هرگاه امت با بصیرت در کنار امام خود ایستاده، پیروزی حاصل شده است، افزود: در فتنه ۸۸ و جنگ ۱۲ روزه، این پیوند امام و امت بود که نقشه دشمن را خنثی کرد؛ دشمن انتظار داشت مردم به خیابانها بیایند و علیه نظام اعتراض کنند، اما مردم پشت رهبرشان ایستادند و همین عامل شکست دشمن شد.
مقدمفر با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: امروز جمهوری اسلامی با الگوی مقاومت و بصیرت، تهدیدناپذیر است؛ این مسیر به تمدن نوین اسلامی و طلوع خورشید عظمای ولایت منتهی خواهد شد و جنگهای اخیر در غزه و مقاومتهای منطقهای مقدمهای بر این حرکت بزرگ تاریخی هستند.