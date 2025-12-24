معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام و رئیس ستاد انتخابات استان از تشکیل هیات‌های اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در سراسر استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «تاج الدین صالحیان» معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام و رئیس ستاد انتخابات استان، در ادامه فرآیند برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا از تشکیل هیات‌های اجرایی این انتخابات خبر داد و اظهار داشت: فرمانداران استان ایلام در بازه زمانی ۲۸ آذرماه تا پایان روز سه‌شنبه دوم دی‌ماه، نسبت به تشکیل هیات‌های اجرایی پنج‌روزه اقدام کردند.

وی با بیان اینکه هر هیات اجرایی متشکل از ۱۱ نفر است، افزود: این هیات‌ها شامل فرماندار، رئیس اداره ثبت احوال، نماینده حقوقی دادگستری و هشت نفر از معتمدان محلی هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام در ادامه اضافه کرد: مرحله بعدی فرآیند انتخابات، ثبت‌نام داوطلبان هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر است که از ۲۱ تا ۲۷ دی‌ماه انجام خواهد شد و ارائه گواهی سوءپیشینه برای داوطلبان الزامی است.