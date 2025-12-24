پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان ؛ مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: طی ۶ ماه گذشته، میزان کمک به هیاتهای ورزشی شهرستانها نسبت به دورههای قبل دو تا سه برابر شده است.
محمدی پور افزود: برخی پروژههای استان مشمول طرح مولدسازی شدهاند و پیشبینی میشود طی یک تا دو ماه آینده منابع مالی قابل توجهی به استان تزریق شود. بخش عمدهای از پروژههای نیمهتمام شهر زنجان، بهویژه آنهایی با بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی، به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی یکی از منابع مهم تأمین اعتبار را مولدسازی عنوان کرد و گفت: در شهر زنجان، حدود هفت هزار میلیارد ریال از محل مولدسازی و از طریق ۱۴ قطعه زمین تأمین شده و سیاست بر این است که منابع حاصل از هر مولدسازی در همان شهر یا مناطق همجوار هزینه شود.
وی با بیان اینکه استان زنجان طی هفت ماه گذشته در بسیاری از شاخصها رتبههای برتر را کسب کرده است، گفت: در استان زنجان و شهرستان خرمدره، مجموع ۵۱۰ میلیارد ریال تسهیلات برای باشگاههای ورزشی در نظر گرفته شده است و باشگاههای دارای مجوز میتوانند از چهار میلیارد ریال تا ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کنند.
محمدی پور با اشاره به کمبود برخی تجهیزات ورزشی، افزود: کمبودهایی از جمله تشک و تجهیزات اماکن ورزشی در حال جبران است.
وی با اشاره به افزایش حمایتهای مالی به هیاتهای شهرستانی، گفت: بیش از ۶ میلیارد ریال کمک مستقیم، سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای هیاتهای ورزشی و سه میلیارد ریال برای سالن سههزار نفری و برنامههای مرتبط پرداخت شده است که مجموع آن به حدود ۱۹ میلیارد ریال میرسد.
محمدی پور با تأکید بر تداوم نگاه متوازن به توسعه ورزش استان، خاطر نشان کرد: حمایتها و تأمین اعتبار شهرستانها ادامه خواهد داشت، بهویژه در حوزه پروژههای عمرانی ورزشی، چراکه از ابتدای مسئولیت، توجه به شهرستانها در اولویت بوده و فعالیتها از مناطق محروم آغاز شده است.