به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران رئیس شورای شهر در این مراسم گفت: تلاش شده ارتباط مؤثری میان دانشگاه و مدیریت شهری برقرار شود تا از توان نخبگان برای بهبود تهران استفاده شود.

داود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران نیز با اشاره به اهمیت مشارکت نخبگان تأکید کرد حل مسائل پیچیده پایتخت بدون حضور دانشجویان، متخصصان و مردم ممکن نیست.

رئیس دانشکده هنر‌های زیبای دانشگاه تهران هم همکاری شهرداری با دانشگاه را اقدامی مثبت دانست و گفت دانشگاه‌ها با تکیه بر نیروی جوان و خلاق می‌توانند در کنار مدیریت شهری نقش‌آفرینی کنند.