پخش زنده
امروز: -
نخستین جشنواره عاملیت هنر در سیمای شهر تهران برگزار شد؛ رویدادی که با حضور مدیران شهری و دانشگاهیان بر نقش هنر در زیباتر شدن چهره پایتخت تأکید داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران رئیس شورای شهر در این مراسم گفت: تلاش شده ارتباط مؤثری میان دانشگاه و مدیریت شهری برقرار شود تا از توان نخبگان برای بهبود تهران استفاده شود.
داود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران نیز با اشاره به اهمیت مشارکت نخبگان تأکید کرد حل مسائل پیچیده پایتخت بدون حضور دانشجویان، متخصصان و مردم ممکن نیست.
رئیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران هم همکاری شهرداری با دانشگاه را اقدامی مثبت دانست و گفت دانشگاهها با تکیه بر نیروی جوان و خلاق میتوانند در کنار مدیریت شهری نقشآفرینی کنند.